Спиши раскрывая скобки. Обозначь орфограмму. Подчеркни глаголы как члены предлож??ния. 1. Пленники (не)кричали, (не)стучали и на вопросы и окрики Фигуры (не)отвечали 2. Ваня даже (не)оглянулся 3. Биденко (не)сомневался, что ...

Русский язык

Спиши раскрывая скобки. Обозначь орфограмму. Подчеркни глаголы как члены предлож??ния. 1. Пленники (не)кричали, (не)стучали и на вопросы и окрики Фигуры (не)отвечали 2. Ваня даже (не)оглянулся 3. Биденко (не)сомневался, что найдет мальчика очень скоро. Ему (не)хотелось отвозить Ваню в тыл

Автор: Гость