Спиши ,раскрывая скобки ,вставляя пропущенные буквы, расставляя недостающие знаки препинания. Графически обозначь условия выбора орфограмм на месте пр опусков букв и скобок. 1.Все завид_вали согласию которое цар...

Спиши ,раскрывая скобки ,вставляя пропущенные буквы, расставляя недостающие знаки препинания. Графически обозначь условия выбора орфограмм на месте пр опусков букв и скобок. 1.Все завид_вали согласию которое царств_вало между надменным Троекуровым и бедным его соседом. 2.Весть о свобод_ моей обрад_вала Савельича. 3.В трёх в_рстах от станци_ стало накрап_вать и через минуту прол_вной дождь вымочил меня до последней нитк_.(А.С.Пушкин) 4.Мы ноч_вали возле татарской д_ревн_ на б_ругу п_лноводной и очень рыбной речк_.(С.Т.Аксаков) 5.Человек что-то насвист_вал и в такт помах_вал маленькой палочкой.(Д.Н. Мамин-Сибиряк) 6.Коты бр_сают_ся к ч_стоколу но не усп_вают переле_ть через него а протиск_вают_ся между кол_ями и застревают. (К.Г.Паустовский) Составь схемы 4-го и 5-го предложений.