Спиши слова. раздели их для переноса. в скобках укажи количество слогов. жемчужина, июнь, рояль, материя, дети, ишак, диета, шаг, змея, гигиена, взгляд, двое, шалость, акация, орех, волны, журавль, отец, ежата, зелень

Русский язык

Спиши слова. раздели их для переноса. в скобках укажи количество слогов. жемчужина, июнь, рояль, материя, дети, ишак, диета, шаг, змея, гигиена, взгляд, двое, шалость, акация, орех, волны, журавль, отец, ежата, зелень

Автор: Гость