Спиши слова, разделяя их чёрточкой на слоги.машина,машинист, поехали,мои,склад,илюша,Елена,овощи,сыр,пол,карандаш, орёл, крыжовник, оркестр, пианино. 2.подчеркни слоги из одно й буквы.3.назови односложные слова.4.сост...

Спиши слова, разделяя их чёрточкой на слоги.машина,машинист, поехали,мои,склад,илюша,Елена,овощи,сыр,пол,карандаш, орёл, крыжовник, оркестр, пианино. 2.подчеркни слоги из одно й буквы.3.назови односложные слова.4.состав слова из слогов.

1. Ма-ши-на, ма-ши-нист, пое-ха-ли, мои, склад, Илю-ша, Еле-на, ово-щи, сыр, пол, ка-ран-даш, о-рёл, кры-жов-ник, ор-кестр, пиа-ни-но. 2. в слове о-рёл надо подчеркнуть букву о, так ак это слог из одной буквы. 3. мои, склад, сыр, пол. 4. Из каких именно слогов?