Спиши слова ворона, ворота, Воробей, соловей, хорошо, молоко, солома, сорока. подчеркни буквы, которыми одно слово отличается от другого. Назови буквы гласного, которого повто ряется несколько раз в этих словах.
Разное
Спиши слова ворона, ворота, Воробей, соловей, хорошо, молоко, солома, сорока. подчеркни буквы, которыми одно слово отличается от другого. Назови буквы гласного, которого повто ряется несколько раз в этих словах.
Ответ(ы):
Гость:
Буквы л и р . А гласная о
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