Спиши слова ворона, ворота, Воробей, соловей, хорошо, молоко, солома, сорока. подчеркни буквы, которыми одно слово отличается от другого. Назови буквы гласного, которого повто ряется несколько раз в этих словах.

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Спиши слова ворона, ворота, Воробей, соловей, хорошо, молоко, солома, сорока. подчеркни буквы, которыми одно слово отличается от другого. Назови буквы гласного, которого повто ряется несколько раз в этих словах.

Автор: Гость