Спиши слова.Определи склонения глаголов 1-го лица множественного числа. трат...м,мрачне...м,просроч...м,горлан...м,оконч...м,сохн...м,пакост...м,долива...м,закидыва...м,счита. ..м,проща...м,выглад...м,взмахива...м,стр...
Спиши слова.Определи склонения глаголов 1-го лица множественного числа. трат...м,мрачне...м,просроч...м,горлан...м,оконч...м,сохн...м,пакост...м,долива...м,закидыва...м,счита. ..м,проща...м,выглад...м,взмахива...м,струс...м,доброс...м,созыва...м,расплав...м,сблиз...м,надоум...м,нажар...м??????? помогите пожалуста..срочнооооооооооооооо
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Тратим(2спр.); мрачнеем(1спр.); просрочим(2); горланим(2); окончим(2); сохнем(1); пакостим(2); доливаем(1); закидываем(1); считаем(1); прощаем(1); выглядим(2); взмахиваем(1); струсим(2); добросим(2); созываем(1); расплавим(2); сблизим(2); надоумим(2); нажарим(2)