Спиши слова,разделяя их чёрточкой на слоги.машина, машинист, поехали. мои,склад,Илюша,Елена,овощи, сыр,пол,карандаш, орёл, крыжовник,оркестр, пианино. 2.подчеркни слоги из одн ой буквы.3.назови односложные слова.4.сос...

Ма-ши-на Ма-ши-нист По-е-ха-ли Мо-и Склад И-лю-ша Е-ле-на О-во-щи Сыр Пол Ка-ран-даш О-рёл Кры-жо-вник Ор-кестр Пи-а-ни-но 2. По-е-ха-ли - слог "е" из 1 буквы Мо-и - слог "и" из 1 буквы И-лю-ша - слог "и" из одной буквы Е-ле-на - слог "е" из 1 буквы О-во-щи - слог "о" из 1 буквы О-рёл - слог "о" из 1 буквы Пи-а-ни-но - слог "а" из 1 буквы 3. Односложные слова: Склад Сыр Пол 4. Это задание я не понял, к сожалению...