Спиши слова,разделяя их чёрточкой на слоги.машина, машинист, поехали. мои,склад,Илюша,Елена,овощи, сыр,пол,карандаш, орёл, крыжовник,оркестр, пианино. 2.подчеркни слоги из одн ой буквы.3.назови односложные слова.4.сос...
Спиши слова,разделяя их чёрточкой на слоги.машина, машинист, поехали. мои,склад,Илюша,Елена,овощи, сыр,пол,карандаш, орёл, крыжовник,оркестр, пианино. 2.подчеркни слоги из одн ой буквы.3.назови односложные слова.4.составь слова из слогов.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ма-ши-на Ма-ши-нист По-е-ха-ли Мо-и Склад И-лю-ша Е-ле-на О-во-щи Сыр Пол Ка-ран-даш О-рёл Кры-жо-вник Ор-кестр Пи-а-ни-но 2. По-е-ха-ли - слог "е" из 1 буквы Мо-и - слог "и" из 1 буквы И-лю-ша - слог "и" из одной буквы Е-ле-на - слог "е" из 1 буквы О-во-щи - слог "о" из 1 буквы О-рёл - слог "о" из 1 буквы Пи-а-ни-но - слог "а" из 1 буквы 3. Односложные слова: Склад Сыр Пол 4. Это задание я не понял, к сожалению...