спиши стихотворение, раскрой скобки,вставь пропущенные буквы.объясни постановку мягкого знака.Упрямец :Приедешь...? (Не)слезаю! (Не)приеду! Решаеш.. .? Приедешь...? (Не)решаю! Нет,(не)приеду! Услышиш...? ...
спиши стихотворение, раскрой скобки,вставь пропущенные буквы.объясни постановку мягкого знака.Упрямец :Приедешь...? (Не)слезаю! (Не)приеду! Решаеш.. .? Приедешь...? (Не)решаю! Нет,(не)приеду! Услышиш...? (Не)услышу! Найдеш...? (Не)найду! Слезаеш...?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Упрямец :Приедешь...? Не слезаю! Не приеду! Решаешь? Приедешь...? Не решаю! Нет, не приеду! Услышишь? Не услышу! Найдешь? Не найду! Слезаешь?