Спиши текст, используя слово пальто в нужной форме. Мне купили новое (пальто). У (п??льто) красивый воротник из меха. Мне говорят, что в этом (пальто) я выгляжу взрослее. Я очень доволен своим новым (пальто).
Русский язык
Спиши текст, используя слово пальто в нужной форме. Мне купили новое (пальто). У (п??льто) красивый воротник из меха. Мне говорят, что в этом (пальто) я выгляжу взрослее. Я очень доволен своим новым (пальто).
Ответ(ы):
Гость:
Слово пальто иностранное оно не изменяется по падежам так что везде остается пальто
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