Спиши текст, используя слово пальто в нужной форме. Мне купили новое (пальто). У (п??льто) красивый воротник из меха. Мне говорят, что в этом (пальто) я выгляжу взрослее. Я очень доволен своим новым (пальто).

Русский язык

Спиши текст, используя слово пальто в нужной форме. Мне купили новое (пальто). У (п??льто) красивый воротник из меха. Мне говорят, что в этом (пальто) я выгляжу взрослее. Я очень доволен своим новым (пальто).

Автор: Гость