Спиши текст Найди и запиши слова из двух слогов в котором 2 одинаковых гласных зву??ов и первый звук ударный Русский лес особенно Красив и печален Русский лес в ранние Осенние дни на золотом фоне пожелтевшей листвы выделяются я...

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Спиши текст Найди и запиши слова из двух слогов в котором 2 одинаковых гласных зву??ов и первый звук ударный Русский лес особенно Красив и печален Русский лес в ранние Осенние дни на золотом фоне пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна раскрашены березы

Автор: Гость