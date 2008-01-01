Спиши текст встасляя пропущенные букв..Объясни выбор букв в окончаниях существит??льных.Укажи над ними склонение и падеж.А затем объясни выбор букв в окончаниях прилогательных.Покажи стрелками существительные от которых они зав...

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Спиши текст встасляя пропущенные букв..Объясни выбор букв в окончаниях существит??льных.Укажи над ними склонение и падеж.А затем объясни выбор букв в окончаниях прилогательных.Покажи стрелками существительные от которых они зависят в предложении. Кто стучится в дверь ко мне С толстой сумкой на ремне, С цифрой "5" на медной бляшке, В синей форменной фуражке?

Автор: Гость