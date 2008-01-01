Спиши текст встасляя пропущенные букв..Объясни выбор букв в окончаниях существит??льных.Укажи над ними склонение и падеж.А затем объясни выбор букв в окончаниях прилогательных.Покажи стрелками существительные от которых они зав...

Русский язык
Спиши текст встасляя пропущенные букв..Объясни выбор букв в окончаниях существит??льных.Укажи над ними склонение и падеж.А затем объясни выбор букв в окончаниях прилогательных.Покажи стрелками существительные от которых они зависят в предложении. Кто стучится в дверь ко мне С толстой сумкой на ремне, С цифрой "5" на медной бляшке, В синей форменной фуражке?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто стучится в дверь(нулев.окончание-3 скл,В.п.) ко мне С толстой сумкОЙ(1 скл,Т.п.) на ремнЕ(2 скл,П.п.), С цифрОЙ(1 скл,Т.п.) "5" на медной бляшкЕ(1 скл,П.п.), В синей форменной фуражкЕ(1 скл,П.п.)? С сумкой (какОЙ?) толстОЙ(прилагат); На бляшке (какОЙ?) меднОЙ(прилагат); В фуражке(какой?) синЕЙ, форменнОЙ(прилагательные)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
41531x4144/4 решите пожалуйста
Ответить
Химия
Для сжигания 24,2 альдегида потребовалось 30, 8 литров кислорода .Выведите формулу альдегида.Только поподробнее пожалуйста
Ответить
Математика
1-0,2x равно 2,6 как решить
Ответить
Английский язык
Помоги даю много балов прочитай текст и выполни задания напиши просто номер
Ответить
История
1. Изучи выдержку из газетного репортажа и ответь на вопросы В ночь с 7 на 8 августа 2008 г. грузинские войска начали массированный артиллерийски...
Ответить