Спиши текст, вставляя нужные буквы. Слова в скобках запиши в форме мн.ч. Р.п. Выдели окончания. Сто м...ш...н грущили в кузо... Очень много разных грузов: Телевизоров, (Игрушка), (Стул), (Тумбочка), (Подушка), (Сундук)...
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Спиши текст, вставляя нужные буквы. Слова в скобках запиши в форме мн.ч. Р.п. Выдели окончания. Сто м...ш...н грущили в кузо... Очень много разных грузов: Телевизоров, (Игрушка), (Стул), (Тумбочка), (Подушка), (Сундук), (Шкаф), (Стол), (Чемодан) И (узел) Десять дней жильц... прощ...лись, Со сл...зами ра(з/с)...езжались (Ю. Коринец)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сто машин грузили в кузов Очень много разных грузов: Телевизоров, (Игрушка),игрушек (Стул),стульев (Тумбочка),тумбочек (Подушка),подушек (Сундук),сундуков (Шкаф),шкафов (Стол),столов (Чемодан)чемоданов И (узел)узлов Десять дней жильцы... прощались, Со слезами разъезжались
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