Спиши текст, вставляя нужные буквы. Слова в скобках запиши в форме мн.ч. Р.п. Выдели окончания. Сто м...ш...н грущили в кузо... Очень много разных грузов: Телевизоров, (Игрушка), (Стул), (Тумбочка), (Подушка), (Сундук)...

Русский язык

Спиши текст, вставляя нужные буквы. Слова в скобках запиши в форме мн.ч. Р.п. Выдели окончания. Сто м...ш...н грущили в кузо... Очень много разных грузов: Телевизоров, (Игрушка), (Стул), (Тумбочка), (Подушка), (Сундук), (Шкаф), (Стол), (Чемодан) И (узел) Десять дней жильц... прощ...лись, Со сл...зами ра(з/с)...езжались (Ю. Коринец)

Автор: Гость