Спиши текст,вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания при диалоге. Найдите в тексте предложение с косвенной речью. Переведите косвенную речь в прямую,и записать то что получилось. Они совсем не важничали перед К...
Русский язык
Спиши текст,вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания при диалоге. Найдите в тексте предложение с косвенной речью. Переведите косвенную речь в прямую,и записать то что получилось. Они совсем не важничали перед Кашкой,эти громадные парни в чёрной с золотом форме. Они спросили,как его зовут. Потом по очереди,щёлкая каблуками,называли себя (Сеня) (Виктор) (Сергей) (Гена) (С вашего позволения,Алексей Новиков,штурман дальнего плавания...будущий.) Оглушённый их весёлым вниманием, Кашка только спросил: (Дальнее - это в Африку) (В Африку в Индию в Австралию) подтвердил будущий штурман.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они совсем не важничали перед Кашкой,эти громадные парни в чёрной с золотом форме. Они спросили,как его зовут. Потом по очереди,щёлкая каблуками,называли себя. Сеня! Виктор! Сергей! Гена! С вашего позволения,Алексей Новиков,штурман дальнего плавания...будущий. Оглушённый их весёлым вниманием, Кашка только спросил: Дальнее - это в Африку.В Африку в Индию в Австралию подтвердил будущий штурман.
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