Спиши текст,вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания при диалоге. Найдите в тексте предложение с косвенной речью. Переведите косвенную речь в прямую,и записать то что получилось. Они совсем не важничали перед К...

Русский язык

Спиши текст,вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания при диалоге. Найдите в тексте предложение с косвенной речью. Переведите косвенную речь в прямую,и записать то что получилось. Они совсем не важничали перед Кашкой,эти громадные парни в чёрной с золотом форме. Они спросили,как его зовут. Потом по очереди,щёлкая каблуками,называли себя (Сеня) (Виктор) (Сергей) (Гена) (С вашего позволения,Алексей Новиков,штурман дальнего плавания...будущий.) Оглушённый их весёлым вниманием, Кашка только спросил: (Дальнее - это в Африку) (В Африку в Индию в Австралию) подтвердил будущий штурман.

Автор: Гость