Спиши текст,исправь ошибки.Это дело было так.У нас был урок-труда .Раиса Ивановна сказала, чтобы мы зделали каждый по отрывному календарю, кто как соо бразит . Я взял картонку ,оклеил ёё зелёной бумагой, посредине прорезал щёлку , к ней прикрепил спичечною коробку , а на коробку положил стопочьку белых листиков , подогнал,подклеил , падровнял и на первом листике написал:(С Первым маем!).

Это дело было так.У нас был урок труда .Раиса Ивановна сказала, чтобы мы сделали каждый по отрывному календарю, кто как сообразит . Я взял картонку ,обклеил ёё зелёной бумагой, посередине прорезал щёлку и к ней прикрепил спичечную коробку , а на коробку положил стопку белых листиков , измерил,подклеил , подравнял и на первом листике написал: "С Первым маем!".