Спиши. Вставь пропущенные буквы. Объясни правописание слов. Поставь вопросы к гла??олам. Наступила в...сна.Проснулись руч...и, побежали к р...ке. З...пел дроз..., застуч...л по дереву дятел. Ож....ла рощ...... Выпиши слова: 1)с...

Гость: Гость:

Наступила(что сделала?) весна (вёсен). Проснулись (что сделали?)ручьи (нельзя сказать ручи), побежали (что сделали?) к реке (реки). Запел (что сделал?; приставки "зо"нет) дрозд (дрозды), застучал (что сделал?; ча-ща пиши с буквой"а")по дереву дятел. Ожила (что сделала?; жи-ши пиши с буквой"и") роща (ча-ща пиши с буквой "а"). 1) Весна, побежали, реке, дереву,дятел. 2) Ручьи. 3) Наступила, проснулись, побежали, запел, застучал,ожила. 4) Застучал, ожила, роща. Удачи)