Спиши. Вставь пропущенные буквы. Объясни правописание снов. Поставь вопросы к гла??олам. Наступила в...сна.Проснулись руч...и, побежали к р...ке. З...пел дроз..., застуч...л по дереву дятел. Ож....ла рощ...... Выпиши слова: 1)с...

Русский язык
Спиши. Вставь пропущенные буквы. Объясни правописание снов. Поставь вопросы к гла??олам. Наступила в...сна.Проснулись руч...и, побежали к р...ке. З...пел дроз..., застуч...л по дереву дятел. Ож....ла рощ...... Выпиши слова: 1)с безударными гласными; 2) с разделительным Ь; 3) с приставками; 4) с гласными после шипящих.. Вспоми правила их правописания.
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Автор: Гость
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