Спиши. вставь пропущенные слова. Чем они интересны? Лодка села на...... . В заливе до??ывали .... . Мое польто сьела..... .у нас растет пирамидальный..... .
Русский язык
Спиши. вставь пропущенные слова. Чем они интересны? Лодка села на...... . В заливе до??ывали .... . Мое польто сьела..... .у нас растет пирамидальный..... .
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Гость:
На мель Золото Моль Кактус
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