Спиши, вставь в предложения отрицательные и неопределенные местоимения: 1.В клас??е стояла тишина: ... не мог ответить на поставленный учительницей вопрос. 2.Однажды ... постучал к нам в дверь, а затем ... жалобно заголосил. 3...
Русский язык
Спиши, вставь в предложения отрицательные и неопределенные местоимения: 1.В клас??е стояла тишина: ... не мог ответить на поставленный учительницей вопрос. 2.Однажды ... постучал к нам в дверь, а затем ... жалобно заголосил. 3.Нас ... не тревожит, не нарушает наш покой. 4.Это было ... новое для нас. И это ... подарил нам ... иной, как учитель музыки. Его музыка была ... не сравнима, она очаровала нас.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.В классе стояла тишина: никто не мог ответить на поставленный учительницей вопрос. 2.Однажды кто-то постучал к нам в дверь, а затем как-то жалобно заголосил. 3.Нас ничто не тревожит, не нарушает наш покой. 4.Это было нечто новое для нас. И это нечто подарил нам никто иной, как учитель музыки. Его музыка была не сравнима, она очаровала нас.
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