Спиши вставляя пропущ. буквы. Опредили склонение и падеж имен сущ. Он был в полном отчаяни... Он хотел служить в арми... Гаврик вернулся в хибарку, где застал дедушку в большом волнени... В аудитори.. никого небыло. Об этом са...

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Спиши вставляя пропущ. буквы. Опредили склонение и падеж имен сущ. Он был в полном отчаяни... Он хотел служить в арми... Гаврик вернулся в хибарку, где застал дедушку в большом волнени... В аудитори.. никого небыло. Об этом санатори... писали газеты.

Автор: Гость