Спиши вставляя пропущ. буквы. Опредили склонение и падеж имен сущ. Он был в полном отчаяни... Он хотел служить в арми... Гаврик вернулся в хибарку, где застал дедушку в большом волнени... В аудитори.. никого небыло. Об этом са...

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Спиши вставляя пропущ. буквы. Опредили склонение и падеж имен сущ. Он был в полном отчаяни... Он хотел служить в арми... Гаврик вернулся в хибарку, где застал дедушку в большом волнени... В аудитори.. никого небыло. Об этом санатори... писали газеты.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он был в полном отчаянии.Отчаянии-2 склонение,предложный падеж. Он хотел служить в армии.Армии-1 склонение,родительный падеж. Гаврик вернулся в хибарку ,где застал дедушку в большом волнении.Гаврик-2 склонение,иминительный падеж.Хибарку-1 склонение,винительный падеж.Дедушку-1 склонение,винительный падеж.Волнении-2 склонение,винительный падеж. В аудитории никого не было.Аудитории-1 склонение,родительный падеж. Об этом санатории писали газеты.Санатории-1 склонение,родительный падеж.Газеты-1 склонение,иминительный падеж.
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