Спиши вставляя пропущ. буквы. Опредили склонение и падеж имен сущ. Он был в полном отчаяни... Он хотел служить в арми... Гаврик вернулся в хибарку, где застал дедушку в большом волнени... В аудитори.. никого небыло. Об этом са...
Русский язык
Спиши вставляя пропущ. буквы. Опредили склонение и падеж имен сущ. Он был в полном отчаяни... Он хотел служить в арми... Гаврик вернулся в хибарку, где застал дедушку в большом волнени... В аудитори.. никого небыло. Об этом санатори... писали газеты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он был в полном отчаянии.Отчаянии-2 склонение,предложный падеж. Он хотел служить в армии.Армии-1 склонение,родительный падеж. Гаврик вернулся в хибарку ,где застал дедушку в большом волнении.Гаврик-2 склонение,иминительный падеж.Хибарку-1 склонение,винительный падеж.Дедушку-1 склонение,винительный падеж.Волнении-2 склонение,винительный падеж. В аудитории никого не было.Аудитории-1 склонение,родительный падеж. Об этом санатории писали газеты.Санатории-1 склонение,родительный падеж.Газеты-1 склонение,иминительный падеж.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Прочтите отрывок из труда древнего историка и укажите историческое лицо, о котором в нём идёт речь. «…он не угодил ни тем, ни другим: богатых люд...
Алгебра
Математика
Около дома стояло 3 легковые машины. сколько всего колёс у этих машин? сделай схематический рисунок. реши задачу умножением