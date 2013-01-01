Спиши,вставляя пропущенные буквы.Раздели слова для переноса.Род..на,М..сква,мальч..к,дев..чка,к..рандаш,м..дведь,р..бята,т..традь,в..рона,в..р..бей,з..вод,м..шина,па..ажир,ка..а,тро..ейбус,шо..е,кла..,ру..кий язык,ра..каз,ко..е...
Русский язык
Спиши,вставляя пропущенные буквы.Раздели слова для переноса.Род..на,М..сква,мальч..к,дев..чка,к..рандаш,м..дведь,р..бята,т..традь,в..рона,в..р..бей,з..вод,м..шина,па..ажир,ка..а,тро..ейбус,шо..е,кла..,ру..кий язык,ра..каз,ко..ектив,хо..ей,те..ис,ба..ейн.
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Ро-ди-на, Моск-ва, маль-чик, де-воч-ка, ка-ран-даш, мед-ведь, ре-бя-та, тет-радь, во-ро-на, во-ро-бей, за-вод, ма-ши-на, пас-са-жир, кас-са, трол-лей-бус, шос-се, класс, рус-ский язык, рас-сказ, кол-лек-тив, хок-кей, тен-нис, бас-сейн
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