Спиши вставляя пропущенные буквы обозначь орфограммы в словах и укажи способы их проверки1Уж тает сне_,бегут руч_и,в окно повеяло в_сною.Засвищут скоро солов_и , и лес оде нется л_ствою.(А.Н.Плещеев) 2Журавли ,друг др...

Спиши вставляя пропущенные буквы обозначь орфограммы в словах и укажи способы их проверки1Уж тает сне_,бегут руч_и,в окно повеяло в_сною.Засвищут скоро солов_и , и лес оде нется л_ствою.(А.Н.Плещеев) 2Журавли ,друг друга окликая, осторожно тянутся гур_бой.(И.А.Бунин)3.Дремлет ч_ткий к_мыш, тиш_ , безлюд_е вокруг (И.С.Никитин)4 Печал_ная берёза у моего окна, и прихот_ю мороза разубрана она.(А.А.Фет)5 Мороз выжал влажность из древесных суч_в и стволов.(С.Т.Аксаков)