Спиши , вставь пропущенные -ться или -тся. Поставь вопросы к неопределенной форме глагола и форме 3-го лица единственного и множественного числа. обьясни правописание -ться и - тся в глаголах 1. развева... на ветр...
Спиши , вставь пропущенные -ться или -тся. Поставь вопросы к неопределенной форме глагола и форме 3-го лица единственного и множественного числа. обьясни правописание -ться и - тся в глаголах 1. развева... на ветру, раздава... в тишине, удивля... всему, суши...на солнце, прята .... в лесу, боро... за чистоту, гна... за волком. 2.дом строи, крики раздаю ..., стихи посвящаю..., камыш шепче ...,человек торопи.....
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. тся ться тся тся ться ться ться 2. тся тся тся тся тся