Спиши вторую часть стихотворения правильно, но так, как будто это не стихи. Самоле??ы целый час в небе кувыркаются! Паровоз вздохнул: "У нас так не полагается..."
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Спиши вторую часть стихотворения правильно, но так, как будто это не стихи. Самоле??ы целый час в небе кувыркаются! Паровоз вздохнул: "У нас так не полагается..."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Целый час самолёты в небе кувыркаются, но а паровоз вздохнул и сказал " У нас так не пологается"
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