Спиши вторую часть стихотворения правильно, но так, как будто это не стихи. Самоле??ы целый час в небе кувыркаются! Паровоз вздохнул: "У нас так не полагается..."

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Спиши вторую часть стихотворения правильно, но так, как будто это не стихи. Самоле??ы целый час в небе кувыркаются! Паровоз вздохнул: "У нас так не полагается..."

Автор: Гость