Спишимся. Как называются эти слова. Почему? Выдели корень. Поставь ударение. Почер??ни буквы гласных и проверочные слова Сокол, соколиная, соколята, соколик, сокольничий, Сокольники.
Русский язык
Спишимся. Как называются эти слова. Почему? Выдели корень. Поставь ударение. Почер??ни буквы гласных и проверочные слова Сокол, соколиная, соколята, соколик, сокольничий, Сокольники.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти слова называются однокоренные или рдостоверные потому, что у них есть общая часть корень. У этих слов корень сокол.проверочнот слово СОКОЛ. Гласные в : 1)о,о 2)о о и а я 3)о о я а 4)о о и
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