Спиши,поставь,где это нужно,запятые. Вставь пропущенные буквы,обозначь орфограмму.Светле_т воздух ясне_т небо беле_т тучки зелене_т поля.Вот уже золот ые полосы протянулись по небу в оврагах клубятся пары жаворонки зв...

Спиши,поставь,где это нужно,запятые. Вставь пропущенные буквы,обозначь орфограмму.Светле_т воздух ясне_т небо беле_т тучки зелене_т поля.Вот уже золот ые полосы протянулись по небу в оврагах клубятся пары жаворонки звонко поют предрассветный ветер подул и тихо всплыва_т багровое солнце.Свет так и хлын_т потоком сердце в вас встрепенётся,как птица.Свежо,весело,любо! Составь схемы 1 и 2 предложения найди и выпиши однокареные слова разных частей речи ,выдели корень. Дам 30 пж срочно надо