Спишіть, розставляючи розділові знаки. Виконайте синтаксичний розбір речення. Визначте частини мови. Ліс закутаний у м’яку білу габу стоїть непорушно облитий місячним сяйвом (У. Самчук)
Українська мова
Спишіть, розставляючи розділові знаки. Виконайте синтаксичний розбір речення. Визначте частини мови. Ліс закутаний у м’яку білу габу стоїть непорушно облитий місячним сяйвом (У. Самчук)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ім. прикм. прикм. ім. дієсл. Ліс закутаний у м'яку білу габу, стоїть дієприкм. прикм. прикм. непорушно облитий місячним сяйвом.
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