Спишите и дополните запись назвав еще 3-4 города Казахстана составте предложение Астана Алматы Костанай Павлодар Караганда Петропавловск

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Астана- это столица нашего Казахстана В Алмате есть развлекательный парк- Мега центр Костанай очень красивый и обширный город В Павлодаре очень много красивых мест В Караганде построен самый длинный мост в мире Петропавловск очень прекрасный и большой город Талдыкорган самый зеленый город Алматинской области Семипалатинск очень красивый город Туркистан- это очень древний город Казахстана В Шымкенте большая начисленность Казахстана