Спишите и дополните запись назвав еще 3-4 города Казахстана составте предложение Астана Алматы Костанай Павлодар Караганда Петропавловск
Русский язык
Спишите и дополните запись назвав еще 3-4 города Казахстана составте предложение Астана Алматы Костанай Павлодар Караганда Петропавловск
Ответ(ы):
Гость:
Астана- это столица нашего Казахстана В Алмате есть развлекательный парк- Мега центр Костанай очень красивый и обширный город В Павлодаре очень много красивых мест В Караганде построен самый длинный мост в мире Петропавловск очень прекрасный и большой город Талдыкорган самый зеленый город Алматинской области Семипалатинск очень красивый город Туркистан- это очень древний город Казахстана В Шымкенте большая начисленность Казахстана
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Мастер должна сделать по заказу 120 стульев за 30 дней .на сколько дней раньше он вып??лнит заказ если будет делать по 5 стульев в день
Русский язык
Обществознание
Вставьте пропущенные слова: Дружба для меня____. Я хорошая подруга, потому что _____. Н?? всё таки во мне есть черты которые мешают дружбе ______. ...