Спишите объясняя правописание пропущенных букв не беречь пор...сли - не видеть и дерева. Черные водор...сли ложаться под ногами. Озера чуть не на версту зар...сло камышами. Начало светать, из тьмы выр...стали дома.
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Спишите объясняя правописание пропущенных букв не беречь пор...сли - не видеть и дерева. Черные водор...сли ложаться под ногами. Озера чуть не на версту зар...сло камышами. Начало светать, из тьмы выр...стали дома.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не беречь поросли не видеть и дерава.Чёрные водоросли ложаться под ногами .Озера чуть не на версту заросло камышами .Начало светать , из тьмы выростали дома.
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