Спишите, обозначая в словах изученную орфограмму. Укажите предложения с однорднн??ми членами . Подберите к выделенному глаголу 3-4 однокоренных глагола и запишите их . Смирнов по-хозяйски зашёл за реш..тку, Умело взял в руки ж....

Русский язык

Спишите, обозначая в словах изученную орфограмму. Укажите предложения с однорднн??ми членами . Подберите к выделенному глаголу 3-4 однокоренных глагола и запишите их . Смирнов по-хозяйски зашёл за реш..тку, Умело взял в руки ж..лезную щ..тку. Протёр этой щ..ткой поверхность м..талла , Как зерк..ло сразу она засияла .

Автор: Гость