Спишите, обозначая в словах изученную орфограмму. Укажите предложения с однорднн??ми членами . Подберите к выделенному глаголу 3-4 однокоренных глагола и запишите их . Смирнов по-хозяйски зашёл за реш..тку, Умело взял в руки ж....
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Спишите, обозначая в словах изученную орфограмму. Укажите предложения с однорднн??ми членами . Подберите к выделенному глаголу 3-4 однокоренных глагола и запишите их . Смирнов по-хозяйски зашёл за реш..тку, Умело взял в руки ж..лезную щ..тку. Протёр этой щ..ткой поверхность м..талла , Как зерк..ло сразу она засияла .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смирнов по-хозяйски зашел за решетку(решето), Умело взял в руки железную(словарное слово) щетку(щетина). Протер этой щеткой поверхность металла(словарное слово), Как зеркало(зеркальный) сразу она засияла. Смирнов по хозяйски зашел(сказуемое) за решетку, умело взял(сказуемое) в руки железную щетку. (предложение с однорд. сказуемыми.
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