Спишите. Обозначьте падеж имен сущ. и прил. Подчеркните прилагательные, отвечающи?? на вопросы чей? чья? чьё? чьи? Укажите словосочетание, в которых прил. употреблено в переносном значении. О птичьих голосах, на птичьих головк...

Русский язык

Спишите. Обозначьте падеж имен сущ. и прил. Подчеркните прилагательные, отвечающи?? на вопросы чей? чья? чьё? чьи? Укажите словосочетание, в которых прил. употреблено в переносном значении. О птичьих голосах, на птичьих головках; с серой шерстью, серым утром, серым днем; соловьиная трель, у соловьиного гнезда; черным дымом, черную весть; в сорочьем гнезде, сорочий стрекот; по шёлковым пёрышкам, по шёлковой ткани.

Автор: Гость