Спишите. Обозначьте падеж имен сущ. и прил. Подчеркните прилагательные, отвечающи?? на вопросы чей? чья? чьё? чьи? Укажите словосочетание, в которых прил. употреблено в переносном значении. О птичьих голосах, на птичьих головк...
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Спишите. Обозначьте падеж имен сущ. и прил. Подчеркните прилагательные, отвечающи?? на вопросы чей? чья? чьё? чьи? Укажите словосочетание, в которых прил. употреблено в переносном значении. О птичьих голосах, на птичьих головках; с серой шерстью, серым утром, серым днем; соловьиная трель, у соловьиного гнезда; черным дымом, черную весть; в сорочьем гнезде, сорочий стрекот; по шёлковым пёрышкам, по шёлковой ткани.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О птичьих голосах (пред.п), на птичьих голосах (пр.п),с серой шерстью(т.п), серым утром (т.п),серым днём (т.п),соловьиная трель(и.п), у соловьиного гнезда (р.д),чёрным дымом(т.п), чёрную весть(в.п), в сорочьем гнезде(п.п), сорочий стрелком (и.п),по шёлковым перышкам(д.п),по шелковой ткани(д.п),
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