Спишите. Объясните слитное и раздельное написание частицы не. Выявите, с помощью каких союзов выражено противопоставление в первом и втором предложени ях. На основе второго составьте и запишите другие предложения, кот...

Спишите. Объясните слитное и раздельное написание частицы не. Выявите, с помощью каких союзов выражено противопоставление в первом и втором предложени ях. На основе второго составьте и запишите другие предложения, которые имели бы положительный смысл. 1. Солнце, (не)огнистое, (не)раскалённое, как во время знойной засухи, (не)тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветливо лучезарное, мирно всплывает из-под узкой и длинной тучки... 2. Я (не)мог заснуть (не)потому, что (не)устал от охоты, и (не) потому, что испытанная мною тревога разогнала мой сон, а уж очень красивыми местами приходилось ехать. 3. Нигде (не)мерцал огонёк, (не)слышалось ни звука.