Спишите отрывок из стихотворения В. С. Шефнера " Миг", вставляя пропущенные буквы и объясняя орфограммы.Обозначьте орфограммы в приставках. Не пр..выкайте к ч..десам - Д..витесь им, д..витесь! Не пр..выкайте к н..бесам, Гл..зам...

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Спишите отрывок из стихотворения В. С. Шефнера " Миг", вставляя пропущенные буквы и объясняя орфограммы.Обозначьте орфограммы в приставках. Не пр..выкайте к ч..десам - Д..витесь им, д..витесь! Не пр..выкайте к н..бесам, Гл..зами к ним т..нитесь. Пр..глядывайтесь к обл..кам, Пр..слушивайтесь к птицам, Пр..кладывайтесь к р..дникам,- Нечто не повторится.

Автор: Гость