Спишите подчеркните грамотические основы укажите тип сказуемого Предложения: 1)Состав загнаный по ветке в тупик , начили разгружать 2)Они увидели молодого дворянина,кольти вший чем попало слугу 3)Все больничные мед...

Разное

Спишите подчеркните грамотические основы укажите тип сказуемого Предложения: 1)Состав загнаный по ветке в тупик , начили разгружать 2)Они увидели молодого дворянина,кольти вший чем попало слугу 3)Все больничные мед сестры казались хорошенькими 4)Солнце начинало прятаться за снеговой хребет 5)Наш учитель хороший спортсмен

Автор: Гость