Спишите, подчеркните основу предложения, определите и надпишите вид сказуемого. а) Человечность в себе необходимо воспитывать. б) По ночам шёл дождь. в) От поддержки друга мне стало лучше. г) Школа – мой дом. д) Я хочу ст...

Русский язык

Спишите, подчеркните основу предложения, определите и надпишите вид сказуемого. а) Человечность в себе необходимо воспитывать. б) По ночам шёл дождь. в) От поддержки друга мне стало лучше. г) Школа – мой дом. д) Я хочу стать психологом.

Автор: Гость