Спишите подчеркните подлежащее и дополнение выраженные именами существительным?? . обозночте их падеж всюду и везде трудят(?)ся люди . строители возводят дома . Конструкторы создают новые машины . Хлеборобы выращивают пшеницу. ...
Русский язык
Спишите подчеркните подлежащее и дополнение выраженные именами существительным?? . обозночте их падеж всюду и везде трудят(?)ся люди . строители возводят дома . Конструкторы создают новые машины . Хлеборобы выращивают пшеницу. Шахтеры добывают уголь . Писатели пишут книги . Детей учат преподаватели .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Люди- подлежащее. 2. Строители- подлежащее, дома- дополнение. 3. Конструкторы- подлежащее, машины- дополнение. 3. Хлеборобы- подлежащее, пшеницу- дополнение. 4.Шахтеры- подлежащее, уголь- дополнение. 5. Писатели- подлежащее, книги- дополнение. 6. Детей- дополнение, преподаватели- подлежащее. Люди- им.п. строители- им.п дома- вин.п. конструкторы- им.п машины- вин.п. хлеборобы- им.п. пшеницу- вин.п шахтеры- им.п уголь- вин.п писатели- им.п книги- вин.п детей- вин.п преподаватели- им.п как смогла)
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