Спишите подчеркните подлежащее и дополнение выраженные именами существительным?? . обозночте их падеж всюду и везде трудят(?)ся люди . строители возводят дома . Конструкторы создают новые машины . Хлеборобы выращивают пшеницу. ...

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Спишите подчеркните подлежащее и дополнение выраженные именами существительным?? . обозночте их падеж всюду и везде трудят(?)ся люди . строители возводят дома . Конструкторы создают новые машины . Хлеборобы выращивают пшеницу. Шахтеры добывают уголь . Писатели пишут книги . Детей учат преподаватели .

Автор: Гость