Спишите подчеркните подлежащее и дополнение выраженные именами существительным?? . обозночте их падеж всюду и везде трудят(?)ся люди . строители возводят дома . Конструкторы создают новые машины . Хлеборобы выращивают пшеницу. ...

Русский язык
Спишите подчеркните подлежащее и дополнение выраженные именами существительным?? . обозночте их падеж всюду и везде трудят(?)ся люди . строители возводят дома . Конструкторы создают новые машины . Хлеборобы выращивают пшеницу. Шахтеры добывают уголь . Писатели пишут книги . Детей учат преподаватели .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Люди- подлежащее. 2. Строители- подлежащее, дома- дополнение. 3. Конструкторы- подлежащее, машины- дополнение. 3. Хлеборобы- подлежащее, пшеницу- дополнение. 4.Шахтеры- подлежащее, уголь- дополнение. 5. Писатели- подлежащее, книги- дополнение. 6. Детей- дополнение, преподаватели- подлежащее.  Люди- им.п. строители- им.п дома- вин.п. конструкторы- им.п машины- вин.п. хлеборобы- им.п. пшеницу- вин.п шахтеры- им.п уголь- вин.п писатели- им.п книги- вин.п детей- вин.п преподаватели- им.п как смогла)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Что значит фраза "вокруг С.Маршака?
Ответить
Окружающий мир
Как заменить слово загадочный в предложении антарктида самый загадочный материк Земли 3 раза)))) спс
Ответить
Русский язык
William turner was the son of a barber at the age of fifteen he exhibited his first picture. Turner was very fond of nature and often went alone on...
Ответить
Право
Напишите сочинение на тему осень со словосочетаниями: Одетые в разноцветный нар??д деревья, сжатые поля, пожелтевшая листва, увягшие листья берез...
Ответить
Математика
Помогите решить дробь 7 11/22-5 17/22
Ответить