Спишите пословицы, вставляя пропущенные буквы. Укажите, к какой части речи относя??ся слова с пропущенными буквами, и назлвите форму, в которой они употреблены в предложении. номер 101(1)

Русский язык

Спишите пословицы, вставляя пропущенные буквы. Укажите, к какой части речи относя??ся слова с пропущенными буквами, и назлвите форму, в которой они употреблены в предложении. номер 101(1)

Автор: Гость