Спишите пословицы, вставляя пропущенные буквы. Укажите, к какой части речи относя??ся слова с пропущенными буквами, и назлвите форму, в которой они употреблены в предложении. номер 101(1)
Русский язык
Спишите пословицы, вставляя пропущенные буквы. Укажите, к какой части речи относя??ся слова с пропущенными буквами, и назлвите форму, в которой они употреблены в предложении. номер 101(1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ровносильна прил поступ сущ Равнине сущ спокойно прил Сохронять глаг ровновесие сущ Сравнится глаг Равно железо сущ
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