Спишите предложения 1) День был тёплый. Дима и Саша гуляли а лесу 2) скоро урок Ученики идут в каласс б) в первом предложении подчеркните гласные а во втором - согласные буквы в) посавьте в словвх второго предложения ударения

1) гласные - е ы ё ы и а и а а у я и е у 2) согласные -с к р р к ч н к д т в к л СкОро урОк. УченикИ идУт в клАсс.