Спишите предложения .Подчеркните главные члены предложения.Выпишите остальные пары слов,связанные по смыслу.Дуб(какой?)...,стоял(где?)..., стоял (как?)...,на краю(чего?)... .
Разное
Спишите предложения .Подчеркните главные члены предложения.Выпишите остальные пары слов,связанные по смыслу.Дуб(какой?)...,стоял(где?)..., стоял (как?)...,на краю(чего?)... .
Ответ(ы):
Гость:
Дуб крепкий, стоял в лесу, стоял криво, на краю опушки.
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