спишите предложения, ставя отрицательную частицу не перед глаголами. В связи с этим винительный падеж существительных - дополнений замените родительны м 1. Подумаешь - решишь задачу. 2. Посеешь - урожай соберёшь. 3.Уп...

спишите предложения, ставя отрицательную частицу не перед глаголами. В связи с этим винительный падеж существительных - дополнений замените родительны м 1. Подумаешь - решишь задачу. 2. Посеешь - урожай соберёшь. 3.Упустишь минуту - потеряешь час. 4. Смажешь колёса - быстро поедешь. 5. Кто собирает колосья, у того будет и воз. 6. Будет хлеб - будет и обед Помогите пожалуйста срочно надо

1. Не подумаешь- не решишь задачи 2. Не посеешь- урожая не соберешь 3. Не упустишь минуты- не потеряешь часа 4. Не смажешь колес- быстро не поедешь 5. Кто не собирает колосьев- у того не будет и воза 6. Не будет хлеба- не будет и обеда