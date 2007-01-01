Спишите предложения.какие слова использованы для связи предложений ?подчеркните их. На поляне особняком красуются крохотные ёлочки . Их совсем занесло. В п ричудливый наряд од ела метель молодую поросль. Как хороши он...

Спишите предложения.какие слова использованы для связи предложений ?подчеркните их. На поляне особняком красуются крохотные ёлочки . Их совсем занесло. В п ричудливый наряд од ела метель молодую поросль. Как хороши они теперь , как пригожи !

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Двойку надо ставить
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