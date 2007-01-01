Спишите предложения.какие слова использованы для связи предложений ?подчеркните их. На поляне особняком красуются крохотные ёлочки . Их совсем занесло. В п ричудливый наряд од ела метель молодую поросль. Как хороши он...
Спишите предложения.какие слова использованы для связи предложений ?подчеркните их. На поляне особняком красуются крохотные ёлочки . Их совсем занесло. В п ричудливый наряд од ела метель молодую поросль. Как хороши они теперь , как пригожи !
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Двойку надо ставить