Спишите предложения.Какие слова использованы для связи предложений?Подчеркните их. На поляне особняком красуются крохотные елочки.Их совсем занесло.В причудливый наряд одела м етель молодую поросль.Как хороши они тепе...
Спишите предложения.Какие слова использованы для связи предложений?Подчеркните их. На поляне особняком красуются крохотные елочки.Их совсем занесло.В причудливый наряд одела м етель молодую поросль.Как хороши они теперь,Как пригожи.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Елочки, их, поросль (молодую), они