Спишите предложения. Найдите в них причастия и прилагательные. Какими членами предложения они являются? Подчерните их. Докажите правильность своей точки зрения. 1. Взрослый сын с заботой и нежностью относился к своей матери. В...
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Спишите предложения. Найдите в них причастия и прилагательные. Какими членами предложения они являются? Подчерните их. Докажите правильность своей точки зрения. 1. Взрослый сын с заботой и нежностью относился к своей матери. Взрослые поспешили на помощь детям. 2. Учитель вызвал к доске дежурного ученика. Дежурный отвечает за порядок в классе. 3. Люди, отдыхающие в санатории, проходят курс лечения. Отдыхающие соблюдают строгий распорядок дня. 4. Ребята увидели в окно поезда своих родных, встречавших их на перроне. Встречавшие бросились навстречу детям.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прилагательные. Строгий~, дежурного ~ ( ученика), взрослый ~( сын). Причастия. Встречавшие ( - ) ( бросили), встречавших) ~),отдыхающие ( - ) соблюдают...)) отдыхающие ~ ( люди ) ( ТЕ, которые встречают, отдыхают, суф. ВШ, ЮЩ) .
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