Спишите предложения раскрывая скобки почему слова пишутся в одних случаях слитно других раздельно аллея почти всплошную покрыта лужами

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Спишите предложения раскрывая скобки почему слова пишутся в одних случаях слитно других раздельно аллея почти всплошную покрыта лужами

Автор: Гость