Спишите предложения раскрывая скобки почему слова пишутся в одних случаях слитно других раздельно аллея почти всплошную покрыта лужами

Русский язык
Спишите предложения раскрывая скобки почему слова пишутся в одних случаях слитно других раздельно аллея почти всплошную покрыта лужами
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это приставка всплошную.
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