Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните однородные члены предложения. 1.На вырубке р...сла мелкая, но сладкая з...мляника. 2.С...годня на ул...це и дома - везде было холодно. 3.Птицы собырают...ся в стаи и...

Русский язык

Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните однородные члены предложения. 1.На вырубке р...сла мелкая, но сладкая з...мляника. 2.С...годня на ул...це и дома - везде было холодно. 3.Птицы собырают...ся в стаи и ул...тают за море. 4.Мы купили к чаю к...нфеты, п..роженые. 5.В коро...ке лежали старые к...ньки, лыжные б...тинки.

Автор: Гость