Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните однородные члены предложения. 1.На вырубке р...сла мелкая, но сладкая з...мляника. 2.С...годня на ул...це и дома - везде было холодно. 3.Птицы собырают...ся в стаи и...

Русский язык
Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните однородные члены предложения. 1.На вырубке р...сла мелкая, но сладкая з...мляника. 2.С...годня на ул...це и дома - везде было холодно. 3.Птицы собырают...ся в стаи и ул...тают за море. 4.Мы купили к чаю к...нфеты, п..роженые. 5.В коро...ке лежали старые к...ньки, лыжные б...тинки.
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Автор: Гость
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Гость:
Росла земляника сегодня улице собираюТСя улетают конфеты пироженые в коробке коньки ботинки
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