Спишите предложения вставляя в слова н или нн . объясните пропущенные орфограммы. 1 Рыба же пече...ая на раскале...ых камнях приправле...ая густым медом лучше всякой иной сладости.2 Край ты мой заброше...ый край ты мой пустырь...

Гость: Гость:

1) печённая (прич, есть зависимое слово "на камнях"), раскалённых (прил, суф -ённ-), приправленная (прич. ,есть приставка(а также от гл. сов в., есть завис сл.) 2)заброшенный (прич, от гл сов в), некошеный (прич, от гл несов в.) 3)писанных (прич, есть завис сл "маслом") 4) писаные (прич, от гл несов в) 5)немощёной (прич, от гл несов в), застроенной (прич, от гл сов. в ( также есть приставка и зав сл) 6)кованными (прич, на -ованные) 7)израненный (прич, от гл сов в (также есть приставка)) 8) исхожена (кр.прич), изъежена (кр. прич) 10)езженные (рич, от глсов в ( также есть зав сл)) 11) неезженным (прич, от гл сов в) 12)непуганые(прич, от гл несов в (нет зав сл)) 13)перепуганным (прич, от гл сов в (также есть приставка) 14) непршеная (прич, от гл несов в (нет ав сл) 15)нежданных, незванных (искл)