Спишите предложения вставляя в слова н или нн . объясните пропущенные орфограммы. 1 Рыба же пече...ая на раскале...ых камнях приправле...ая густым медом лучше всякой иной сладости.2 Край ты мой заброше...ый край ты мой пустырь...
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Спишите предложения вставляя в слова н или нн . объясните пропущенные орфограммы. 1 Рыба же пече...ая на раскале...ых камнях приправле...ая густым медом лучше всякой иной сладости.2 Край ты мой заброше...ый край ты мой пустырь. Сенокос некоше...ый лес да монастырь.3 На стенах висело несколько писа...ых маслом картин .4 Красавицы они у меня . Писа...ые 5 Коляска остановилась посреди пыльной немоще...ой улицы застрое...ой одноэтажными домиками. 6 Лошади пошли ходкой рысью отбивая по льду кова...ыми копытами . 8 танабай осторожно вынул удила освобождая изране...ый рот Гульсары . 9 сторона мне знакомая - отвечал дорожный - исхоже...а и изъеже...а вдоль и поперек . 10 черные давно не езже...ые колеи дороги едва проступали в траве . 11 где-то по неезже...ым дорогам неспешно брели лошади . 12 непуга...ые белки глядят на нас в упор . 13 никогда не видел мальчик деда своего таким перепуга...ым. 14 у лёньки в глазах мелькнула непроше...ая слеза. 15 в этом доме и нежда...ых ждут и незва...ых встретят на пороге
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) печённая (прич, есть зависимое слово "на камнях"), раскалённых (прил, суф -ённ-), приправленная (прич. ,есть приставка(а также от гл. сов в., есть завис сл.) 2)заброшенный (прич, от гл сов в), некошеный (прич, от гл несов в.) 3)писанных (прич, есть завис сл "маслом") 4) писаные (прич, от гл несов в) 5)немощёной (прич, от гл несов в), застроенной (прич, от гл сов. в ( также есть приставка и зав сл) 6)кованными (прич, на -ованные) 7)израненный (прич, от гл сов в (также есть приставка)) 8) исхожена (кр.прич), изъежена (кр. прич) 10)езженные (рич, от глсов в ( также есть зав сл)) 11) неезженным (прич, от гл сов в) 12)непуганые(прич, от гл несов в (нет зав сл)) 13)перепуганным (прич, от гл сов в (также есть приставка) 14) непршеная (прич, от гл несов в (нет ав сл) 15)нежданных, незванных (искл)
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