СПИШИТЕ РАСКРОЙТЕ СКОБКИ. 1.Мальчик (не) доучил урок.2.Он постоянно (не) доучивает уроки и получает плохие оценки.3.Во время моей болезни мама часто (не) досыпала.4.Я торопился в школу и (не) доел завтрак.5.Зимой люди обычно (...

Гость: Гость:

1.Мальчик не доучил урок.2.он постоянно недоучивает уроки и получает плохие оценки.3.Во время моей болезни мама часто не досыпала.4.Я торопился в школу и не доел завтрак.5.Зимой люди обычно недомогают Итак правило: НЕ С ГЛАГОЛАМИ ВСЕГДА ПИШЕТСЯ РАЗДЕЛЬНО,только пишется вместе тогда,когда без частички НЕ нету такого слова