СПИШИТЕ РАСКРОЙТЕ СКОБКИ. 1.Мальчик (не) доучил урок.2.Он постоянно (не) доучивает уроки и получает плохие оценки.3.Во время моей болезни мама часто (не) досыпала.4.Я торопился в школу и (не) доел завтрак.5.Зимой люди обычно (...
Русский язык
СПИШИТЕ РАСКРОЙТЕ СКОБКИ. 1.Мальчик (не) доучил урок.2.Он постоянно (не) доучивает уроки и получает плохие оценки.3.Во время моей болезни мама часто (не) досыпала.4.Я торопился в школу и (не) доел завтрак.5.Зимой люди обычно (не) домогают.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Мальчик не доучил урок.2.он постоянно недоучивает уроки и получает плохие оценки.3.Во время моей болезни мама часто не досыпала.4.Я торопился в школу и не доел завтрак.5.Зимой люди обычно недомогают Итак правило: НЕ С ГЛАГОЛАМИ ВСЕГДА ПИШЕТСЯ РАЗДЕЛЬНО,только пишется вместе тогда,когда без частички НЕ нету такого слова
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
ПОМОГИИИТЕ решить пожааалуйста пожалуйста 1) sin2pix/4x-1=1/4x-1 (pi-число пи) 2)lg(x^3-5x^2+6x+7)=lg(x^3-4x^2+7x+1) оооочень-оочень надо ,ПРОШУУ
Литература
2 вопрос, Кем была населена Швамбрания? Как протекала жизнь в этой сказочной стран??? 3 вопрос, Что важнее для мальчиков: события в Швамбрании ил...