Спишите рассказ вставляя пропущенные буквы Ш...л восьмой час когда ученик выш...л ??з дому сош...л с крыльца пош...л по двору заш...л в ворота подош...л к газетному ларьку отош...л от ларька дош...л до тромвайной остоновке вош...
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Спишите рассказ вставляя пропущенные буквы Ш...л восьмой час когда ученик выш...л ??з дому сош...л с крыльца пош...л по двору заш...л в ворота подош...л к газетному ларьку отош...л от ларька дош...л до тромвайной остоновке вош...л в трамвай и трамвай уш...л напешите пожалуста предложений с пропущеными буквоми!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шёл восьмой час, когда ученик вышел из дома, сошёл с крыльца, пошёл по двору, зашёл в ворота, подошёл к газетному ларьку, отошёл от ларька, дошёл до трамвайной остановки, вошёл в трамвай, и трамвай ушёл. Я тебе исправила твои ошибки и расставила заки препиния
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