Спишите рассказ вставляя пропущенные буквы Ш...л восьмой час когда ученик выш...л ??з дому сош...л с крыльца пош...л по двору заш...л в ворота подош...л к газетному ларьку отош...л от ларька дош...л до тромвайной остоновке вош...

Гость: Гость:

Шёл восьмой час, когда ученик вышел из дома, сошёл с крыльца, пошёл по двору, зашёл в ворота, подошёл к газетному ларьку, отошёл от ларька, дошёл до трамвайной остановки, вошёл в трамвай, и трамвай ушёл. Я тебе исправила твои ошибки и расставила заки препиния