Спишите расставляя знаки препинания. Пятый день несло непроглядной вьюгой. Сальн??я свеча пылала дрожащим на ветру пламенем. там кустики малины,бузины затопленные водой дрожат всеми точками и колышутся на течении. после Туапсе ...

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Спишите расставляя знаки препинания. Пятый день несло непроглядной вьюгой. Сальн??я свеча пылала дрожащим на ветру пламенем. там кустики малины,бузины затопленные водой дрожат всеми точками и колышутся на течении. после Туапсе теплоход ушёл в открытое море, чтобы обойти ледяной шторм бушевавший у берегов Новороссийска. Он показался мне огромным тонущим в утренней синеве островом.

Автор: Гость