Спишите, расставляя знаки препинания докажи, что у тебя получился текст.почеркни слова, которые помогают передать чувства радости, восхищения. какая красивая осень за окном ка к хорошо сейчас в лесу сколько разных гри...

Спишите, расставляя знаки препинания докажи, что у тебя получился текст.почеркни слова, которые помогают передать чувства радости, восхищения. какая красивая осень за окном ка к хорошо сейчас в лесу сколько разных грибов на опушке что за чудо эти крепкие яркие рыжики