Спишите, расставляя знаки препинания докажи, что у тебя получился текст.почеркни слова, которые помогают передать чувства радости, восхищения. какая красивая осень за окном ка к хорошо сейчас в лесу сколько разных гри...
Спишите, расставляя знаки препинания докажи, что у тебя получился текст.почеркни слова, которые помогают передать чувства радости, восхищения. какая красивая осень за окном ка к хорошо сейчас в лесу сколько разных грибов на опушке что за чудо эти крепкие яркие рыжики
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Красивая осень стоит за окном, как хорошо сейчас в лесу. Сколько разных грибов на опушке. Что за чудо эти яркие рыжики! Подчёркивайте слова — красивая, хорошо, чудо.