Спишите, раставляя недостающие знаки препинания. Подчеркните грамматические осн??вы. Составьте схеиы предлодений. 1) Ревела буря дождь шумел Во мраке молнии блистали И беспрерывно гром блестел И ветры в дебрях бушевали. 2...
Русский язык
Спишите, раставляя недостающие знаки препинания. Подчеркните грамматические осн??вы. Составьте схеиы предлодений. 1) Ревела буря дождь шумел Во мраке молнии блистали И беспрерывно гром блестел И ветры в дебрях бушевали. 2) Шумел тут грозно лес дубовый С пустынным ветром речи вел И плавал в облаках орел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ревела буря,дождь шумел. Во мраке молнии блистали, И бесперерывно гром блестел. И ветра в дебрях бушевали. Шумел тут грозно лес дубовый, С пустнынным ветром речи вёл, И плавал в облаках орёл.
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