Спишите, раставляя недостающие знаки препинания. Подчеркните грамматические осн??вы. Составьте схеиы предлодений. 1) Ревела буря дождь шумел Во мраке молнии блистали И беспрерывно гром блестел И ветры в дебрях бушевали. 2...

Русский язык

Спишите, раставляя недостающие знаки препинания. Подчеркните грамматические осн??вы. Составьте схеиы предлодений. 1) Ревела буря дождь шумел Во мраке молнии блистали И беспрерывно гром блестел И ветры в дебрях бушевали. 2) Шумел тут грозно лес дубовый С пустынным ветром речи вел И плавал в облаках орел.

Автор: Гость